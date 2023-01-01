Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Стал бы чемпионом раньше. Месси мог выступать за сборную Испании
Экс-тренер «Фурии рохи» объяснил, почему нападающий решил представлять Аргентину
01 января 15:12
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о том, что нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси мог выступать за «Фурию роху». Слова специалиста передает Marca.
Я сделал все, чтобы уговорить Лионеля играть за Испанию. Но он отказался из-за любви к своей стране.
35-летний футболист провел за сборную Аргентины 172 матча. В них ему удалось отличиться 98 голами и 55 результативными передачами.
В 2022 году с пятой попытки привел команду к победе на чемпионате мира.
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