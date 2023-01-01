Стал бы чемпионом раньше. Месси мог выступать за сборную Испании

Экс-тренер «Фурии рохи» объяснил, почему нападающий решил представлять Аргентину

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о том, что нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси мог выступать за «Фурию роху». Слова специалиста передает Marca.

Я сделал все, чтобы уговорить Лионеля играть за Испанию. Но он отказался из-за любви к своей стране.

35-летний футболист провел за сборную Аргентины 172 матча. В них ему удалось отличиться 98 голами и 55 результативными передачами.

В 2022 году с пятой попытки привел команду к победе на чемпионате мира.