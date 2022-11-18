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Стал известен главный арбитр центрального матча 14 тура УПЛ, который состоится уже завтра

«Днепр-1» сыграет с «Шахтером» в Ужгороде
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 12:50
Стал известен главный арбитр центрального матча 14 тура УПЛ, который состоится уже завтра
Виктор Копиевский / Фото: УАФ

Стали известны судейские назначения на 14-й тур УПЛ.

18 ноября

13.00. «Заря» – «Александрия». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Евгений Арановский (Киев).

19 ноября

13.00. «Днепр-1» – «Шахтер». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).

14.00. «Колос» – «Ворскла». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

20 ноября

12.00. «Минай» – «Металлист». Минай. Стадион «Минай Арена». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

14.00. «Кривбасс» – «Металлист 1925». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).

21 ноября

12.00. «Ингулец» – «Львов». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

14.00. «Верес» – «Динамо». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).

В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» лидирует (32 очка), «Шахтер» – второй (27 очков, но имеет на 1 сыгранный матч меньше).

Петр Приходько
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