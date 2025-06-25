Павел Василенко

В среду испанский суд оставил в силе штраф в размере 10 800 евро, назначенный бывшему главе федерации футбола страны Луису Рубиалесу за то, что он насильно поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Феминистские группы страны осудили этот приговор как слишком мягкий.

В заявлении Audiencia Nacional говорится, что она отклонила апелляции защиты и прокуроров Рубиалеса, которые требовали заключения для функционера за поцелуй на женском чемпионате мира по футболу 2023 года в Австралии.

После долгожданного суда, охватившего Испанию, в феврале он был признан виновным в сексуальном насилии, но оправдан по отдельному обвинению в принуждении за то, что он якобы давил на Эрмосо, чтобы та преуменьшала инцидент.

Рубиалес настаивал на том, что поцелуй был по взаимному согласию, который праздновался во время церемонии награждения после того, как футболистка помогла Испании победить Англию в финале в Сиднее, и отрицал какое-либо принуждение. Прокуроры просили для Рубиалеса два с половиной года тюрьмы, один год за сексуальное насилие и 18 месяцев за принуждение.

В среду суд также подтвердил, что Рубиалес, бывший тренер женской национальной сборной Хорхе Вильда и два бывших высокопоставленных чиновника федерации Альберт Лока и Рубен Ривера были оправданы по обвинениям в принуждении.