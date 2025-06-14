Официально подтверждено: ФК Александрия будет проводить свои домашние матчи Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в польском городе Катовице. Стадионом для выступлений выбрана современная арена ГКС Катовице.

Этот стадион открыт только в этом году, он вмещает 15 000 зрителей и полностью соответствует всем требованиям УЕФА. Арена имеет высококачественное футбольное поле, удобную инфраструктуру для игроков, болельщиков и представителей СМИ.

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций Александрия сыграет 24 и 31 июля. В случае прохождения дальше, матчи третьего раунда состоятся 7 и 14 августа.

Также, Александрия определилась с новым главным тренером.