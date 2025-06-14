Стало известно, где Александрия будет играть домашние матчи Лиги конференций
Клуб выбрал современную арену для еврокубков сезона 2025/26
около 1 часа назад
Официально подтверждено: ФК Александрия будет проводить свои домашние матчи Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в польском городе Катовице. Стадионом для выступлений выбрана современная арена ГКС Катовице.
Этот стадион открыт только в этом году, он вмещает 15 000 зрителей и полностью соответствует всем требованиям УЕФА. Арена имеет высококачественное футбольное поле, удобную инфраструктуру для игроков, болельщиков и представителей СМИ.
Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций Александрия сыграет 24 и 31 июля. В случае прохождения дальше, матчи третьего раунда состоятся 7 и 14 августа.