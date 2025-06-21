Павел Василенко

В январе 2025 года украинский нападающий Артем Беседін подписал контракт с чешским клубом второго дивизиона ФК Лишень, который вскоре был переименован в Артис Брно.

Бывший форвард киевского Динамо в интервью Sport.ua сообщил, что продлил контракт с нынешним клубом.

«Соглашение было рассчитано до конца сезона, но мы обсудили различные нюансы и пришли к тому, что продлили контракт еще на один год».

В текущем сезоне Беседін провел восемь матчей за чешскую команду и забил один мяч.

29-летний форвард играл за киевское Динамо с 2016 по 2022 год. Забил 35 голов и отдал 13 результативных передач в 143 матчах.