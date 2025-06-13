Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий высказался о уходе из клуба бывшего главного тренера Виталия Пономарёва. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы сохранили прекрасные отношения и хочется только пожелать успехов Виталию Юрьевичу и другим ребятам с их новым вызовом. Желаем им победы во всех матчах, кроме противостояний с Рухом, конечно. Хочу еще раз поблагодарить Виталия Пономарева и его тренерский штаб за ту работу, которую они выполнили в клубе. В то же время и Рух дал возможность этим специалистам проявить себя на уровне УПЛ. Были разные моменты, и триумф, и неудачи, о чем активно говорили в СМИ, в том числе и о возможности увольнения Виталия Юрьевича. Однако клуб оставался верным своей стратегии и доверял своим тренерам.

Сейчас и основатель, и менеджмент Руха с пониманием отнеслись к тому, что Виталий Пономарев захотел получить новый для себя вызов и продолжать развиваться, попробовать себя в других условиях в другом месте, покинув зону комфорта. Поэтому еще раз желаю только успехов на новом рабочем месте и, главное - крепкого здоровья!, - объяснил Лапицкий.