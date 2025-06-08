Стало известно, какая команда сохранила место в Первой лиге
Подолье снова одержало победу
около 10 часов назад
Фото: ФК Подолье
Состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между хмельницким Подольем и Колосом-2 из Коваливки.
В первом поединке подопечные Сергея Ковальца праздновали победу со счетом 2:0.
Хозяева поля в ответном матче также победили. На этот раз со счетом 1:0. На 58-й минуте отличился игрок Подолья Олег Веремиеенко.
Таким образом, хмельницкая команда сохранила место в Первой лиге, а Колос-2 снова будет играть во Второй лиге.
Матч за сохранение места в Первой лиге, плей-офф
Ответный матч
Подолье – Колос-2 – 1:0
Гол: Веремиеенко, 58.
Первый матч – 2:0