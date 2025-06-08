Стало известно, какая команда сохранила место в Первой лиге

Павел Василенко

Состоялся ответный матч плей-офф за место в Первой лиге между хмельницким Подольем и Колосом-2 из Коваливки.

В первом поединке подопечные Сергея Ковальца праздновали победу со счетом 2:0.

Хозяева поля в ответном матче также победили. На этот раз со счетом 1:0. На 58-й минуте отличился игрок Подолья Олег Веремиеенко.

Таким образом, хмельницкая команда сохранила место в Первой лиге, а Колос-2 снова будет играть во Второй лиге.

Матч за сохранение места в Первой лиге, плей-офф

Ответный матч

Подолье – Колос-2 – 1:0

Гол: Веремиеенко, 58.

Первый матч – 2:0