Главный тренер Дженоа Патрик Виейра продлил контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Об этом информирует официальный сайт «грифонов».

Согласно соглашению, французский специалист будет получать 1,6 миллиона евро с дополнительными бонусами.

«Это был очень интенсивный период с тех пор, как я прибыл в Геную в ноябре прошлого года. Нам удалось обеспечить Дженоа место в Серии А и завершить сезон с гордостью и решимостью, как этого заслуживает этот клуб.

Я очень горжусь тем, что мы построили и достигли, все вместе. После последнего матча в Болонье мы всегда были на связи с клубом и директорами, чтобы проанализировать этот сезон и должным образом подготовиться к следующему», – сказал Виейра клубной пресс-службе.