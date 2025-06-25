Бразильский нападающий Неймар по новому контракту с Сантосом будет зарабатывать 7,5 миллиона евро. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Напомним, во вторник, 24 июня, пресс-служба Сантоса объявила о подписании нового соглашения с 33-летним форвардом. Контракт рассчитан до конца 2025 года и включает опцию продления. Предыдущий договор действовал до завершения европейского сезона — 30 июня 2025 года, поскольку Неймар рассматривал вариант возвращения в Европу.

Согласно источнику, кроме фиксированной зарплаты, в новое соглашение также включены бонусы за использование имиджевых прав, которые ранее не были предусмотрены.

Неймар вернулся в Сантос из Аль-Хиляля в январе 2025 года. С тех пор он сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал три голевые передачи.