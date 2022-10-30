Старая история. Вингер не сыграл за «Кривбасс» против «Динамо» из-за условий аренды

Юный футболист ранее отправился к Вернидубу набираться опыта

Назар Волошин / Фото - ФК Кривбасс

Вингер «Кривбасса» Назар Волошин пропустил матч десятого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо».

Дело в том, что футболист был арендован у столичного клуба. Он не может играть против киевлян по условиям аренды, сообщает пресс-служба криворожан.

В текущем сезоне Волошин забил один мяч в семи матчах. В пассиве 19-летнего игрока удаление.

Напомним, в прошлом туре «Кривбасс» одержал первую победу после возвращения в УПЛ.