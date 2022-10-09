Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи
Степаненко прошел курс от UEFA «Футбольный менеджмент»
Полузащитник намерен стать тренером после завершения карьеры
09 октября 12:27
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прошел курс от UEFA «Футбольный менеджмент».
Он начал обучение в начале этого года и сейчас его успешно завершил, сообщает сайт «горняков».
Вероятно, 33-летний хавбек планирует начать тренерскую карьеру после завершения игровой.
Отметим, что матч «Шахтера» в 6-м туре УПЛ против «Львова» был перенесен. «Горняки» готовятся к матчу с «Реалом» на следующей неделе.
Комментарии 0