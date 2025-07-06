Вчера, 5 июля состоялся контрольный матч между Шпортфройнде и Нюрнбергом, в котором гости одержали уверенную победу со счетом 7:2. В составе Нюрнберга особенно ярко проявил себя украинский нападающий Артем Степанов, который забил два гола, несмотря на то, что провел на поле лишь первый тайм.

Для 17-летнего форварда это был лишь второй матч за немецкий клуб. Ранее, 1 июля, он забил в ворота Херсбрука четыре раза в товарищеской игре, которая завершилась разгромом 13:0.

Товарищеский матч

Шпортфройнде – Нюрнберг – 2:7

В прошлом сезоне Степанов отметился 23 мячами в 29 матчах за юношескую команду Байера и дебютировал в Лиге чемпионов за основную команду «фармацевтов», став самым молодым украинцем в истории турнира. В новом сезоне он продолжит карьеру в Нюрнберге во втором дивизионе Германии на правах аренды.