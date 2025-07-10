Мегаопытный Эдин Джеко после завершения контракта в Фенербахче перешел в Фиорентину, сообщает официальный сайт клуба.

39-летний нападающий заключил контракт по схеме 1+1.

39-летний футболист начал свою карьеру в Железничаре, а также выступал за Теплице, Усти-над-Лабем, Вольфсбург и Манчестер Сити.

В предыдущем сезоне он забил 21 гол в 53 матчах, сыгранных в футболке клуба из Стамбула, и добавил к своей результативности восемь голевых передач.

Всего за сборную Боснии и Герцеговины он сыграл 141 матч и забил 68 мячей.