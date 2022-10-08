Лео Месси: «Мои дети страдают»
Суарес: «После 2:8 от «Баварии» Месси сильно плакал. Нам всем было больно, в клубе был бардак»
Форвард вспомнил последние годы в «Барселоне»
08 октября 19:50
Фото: As
Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес вспомнил Star+ свой последний год в клубе.
«Мне было больно, мы страдали – из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии», из-за бюрофакса Лео. Все было очень сложно и болезненно, в первую очередь из-за того, как все складывалось, из-за того отношения клуба ко мне, которое было.
Я приходил на тренировку, и меня отправляли заниматься отдельно. Я очень страдал, приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались. Мне было больно.
Также сообщалось о том, что они хотят убрать Лео, расстаться с ним. Мы ничего не могли поделать с этим, в клубе был бардак. За все годы, что я провел в «Барселоне», я ни разу не забивал меньше 25 голов за сезон. Было больно.
Лео очень страдал, я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как тогда в «Барселоне», ему было больно. Потом, к счастью, я был счастлив в «Атлетико».
Суарес продолжит карьеру в МЛС после нового года.
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