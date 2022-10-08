Суарес: «После 2:8 от «Баварии» Месси сильно плакал. Нам всем было больно, в клубе был бардак»

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Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес вспомнил Star+ свой последний год в клубе.

Я приходил на тренировку, и меня отправляли заниматься отдельно. Я очень страдал, приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались. Мне было больно.

Также сообщалось о том, что они хотят убрать Лео, расстаться с ним. Мы ничего не могли поделать с этим, в клубе был бардак. За все годы, что я провел в «Барселоне», я ни разу не забивал меньше 25 голов за сезон. Было больно.

Лео очень страдал, я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как тогда в «Барселоне», ему было больно. Потом, к счастью, я был счастлив в «Атлетико».