Судаков: «Связь с украинцами Канады не прерывается ни войной, ни расстоянием»

Сергей Стаднюк

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отреагировал в своем Instagram на автограф-сессию для диаспоры в Торонто, которая состоялась перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.

Встреча с нашими в Канаде – больше, чем просто событие. Это про связь, которая не прерывается ни войной, ни расстоянием. Была возможность пообщаться с украинской диаспорой в Торонто во время выставки «Украинский футбол: Игра продолжается». Спасибо, что болеете, помните и всегда рядом. Вместе сильнее. Георгий Судаков

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.