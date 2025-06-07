Судаков: «Впервые приехали в Канаду, хотим показать качественную игру»

Хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от турнира Canadian Shield

около 9 часов назад

Георгій Судаков / Фото - УАФ
Георгий Судаков / Фото - УАФ
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями перед стартом товарищеского турнира Canadian Shield. Первый матч «сине-желтые» проведут против Канады. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Нам приятно, что нас поддерживают, мы благодарны всей канадской диаспоре. Мы приехали впервые в Канаду и хотим в первую очередь, наверное, показать качественную игру, порадовать результатом болельщиков и сами вдохновиться от этого путешествия.

Судаков

Георгий Судаков

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву. А 11-го числа в полночь украинцы сыграют с Новой Зеландией.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.

Поделиться

УкраинаCanadian Shield (футбол)Новости Спортасборная Канады (футбол)сборная Украины (футбол)Георгий Судаков