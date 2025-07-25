Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Шахтера (2:4). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы играли против качественного и сильного соперника. Мы должны были лучше защищаться, быть лучше в обороне. Четыре гола были такими, которых мы могли бы предотвратить, если бы защищались лучше. Если бы мы хорошо защищались, мы бы не пропустили.

Я доволен отношением моих игроков, их боевым духом, они были хороши. Некоторые игроки пришли поздно. Могу сказать, что они не были физически готовы на сто процентов. Но этот матч должен был сделать нас более острыми. Ответный матч, который мы сыграем на следующей неделе, будет лучше для нас.

Мы будем учиться на своих ошибках. Могу сказать, что это будет тяжело. В моей карьере как игрока и как тренера были матчи, в которых я переворачивал счет 2:0. В других матчах нам удавалось вернуться в игру. Мы сыграли этот матч, но могу сказать, что ко второму матчу мы будем готовы лучше. Мы должны забить первыми, - сказал Сульшер.