Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в клубном чемпионате мира
Фаворитом на трофей является Челси
около 1 часа назад
Статистический ресурс Opta опубликовал обновленный список претендентов на победу в клубном чемпионате мира после завершения стадии 1/8 финала.
Одним из главных сюрпризов стал вылет Манчестер Сити, которого считали одним из основных фаворитов турнира. Команда Пепа Гвардиолы неожиданно уступила Аль-Хилялю и завершила свое выступление.
На стадии четвертьфиналов сформировались такие пары:
- Флуминенсе – Аль-Хиляль
- Палмейрас – Челси
- ПСЖ – Бавария
- Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд
По данным Opta, наибольшие шансы на итоговую победу теперь у Челси – 26,8%. На втором месте Пари Сен-Жермен с 24,9%, а замыкает тройку лидеров мадридский Реал, который получил 16,9% на титул. Наименьшие шансы у Флуминенсе, которому аналитики отводят лишь 1,5%.
Ранее главный тренер Ювентуса отреагировал на вылет своих подопечных из клубного чемпионата мира.