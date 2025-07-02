Статистический ресурс Opta опубликовал обновленный список претендентов на победу в клубном чемпионате мира после завершения стадии 1/8 финала.

Одним из главных сюрпризов стал вылет Манчестер Сити, которого считали одним из основных фаворитов турнира. Команда Пепа Гвардиолы неожиданно уступила Аль-Хилялю и завершила свое выступление.

На стадии четвертьфиналов сформировались такие пары:

Флуминенсе – Аль-Хиляль

Палмейрас – Челси

ПСЖ – Бавария

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

По данным Opta, наибольшие шансы на итоговую победу теперь у Челси – 26,8%. На втором месте Пари Сен-Жермен с 24,9%, а замыкает тройку лидеров мадридский Реал, который получил 16,9% на титул. Наименьшие шансы у Флуминенсе, которому аналитики отводят лишь 1,5%.

Ранее главный тренер Ювентуса отреагировал на вылет своих подопечных из клубного чемпионата мира.