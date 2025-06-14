Аналитическая платформа Opta с помощью искусственного интеллекта смоделировала ход Клубного чемпионата мира 2025 по футболу 10 000 раз и определила главных претендентов на победу в турнире, который стартует 15 июня в 3:00 по киевскому времени в США матчем Аль-Ахли - Интер Майами.

Суперкомпьютер считает главным фаворитом турнира французский ПСЖ, который в этом году впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Шансы парижан оценены на уровне 18,5%.

Вторым в списке идет Манчестер Сити – 17,8%. На третьем месте расположилась мюнхенская Бавария – 12,8%. В пятерку фаворитов также вошли миланский Интер (12,3%) и мадридский Реал (9,8%).

Топ-10 фаворитов турнира по версии Opta:

ПСЖ – 18,5% Манчестер Сити – 17,8% Бавария – 12,8% Интер – 12,3% Реал Мадрид – 9,8% Челси – 8,4% Боруссия Дортмунд – 5,4% Атлетико – 5,1% Ювентус – 3,6% Бенфика – 3,3%

Европу в новом расширенном формате КЧМ будут представлять сразу 12 команд. В целом в соревнованиях примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Они были распределены на восемь групп по четыре команды. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Финал турнира состоится 13 июля на арене MetLife Stadium в Нью-Йорке, которая вмещает 82 500 зрителей.