Павел Василенко

Сын бывшего чешского вратаря Петра Чеха подписал контракт с лондонским Фулхэмом. 16-летний Дамиан Чех сделал первый шаг к профессиональной карьере.

Младший Чех рос с родителями в Англии с раннего возраста. В Лондоне он сначала играл за Челси, а затем перешел в Фулхэм.

Именно там он получил профессиональный контракт. Дамиан надел вратарские перчатки, как и его отец, а его сестра Адэла также выступит за Фулхэм. Она играет на позиции защитника.

«Я не подталкивал своих детей к футболу, но они все равно его нашли. Они просто живут с моей фамилией, поэтому с детства их сравнивали», – цитирует Чеха портал idnes.cz.

Бывший игрок сборной Чехии имеет четыре титула Английской Премьер-лиги и триумф Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Чехии он сыграл 124 матча. За границей Чех защищал цвета Ренна во Франции и Челси и Арсенала в Англии.