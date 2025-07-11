Журналист Владимир Звяров высказался о потенциальных соперниках Динамо во 2-м квалификационном раунде ЛЧ.

Очевидно, что соперником в квалификации второго раунда Лиги чемпионов будет литовский Жальгирис. Ну, там Динамо должно вынести соперника, потому что иначе для чего все это?

Такой команде, как Жальгирис, Динамо не может проиграть. Динамо может проиграть только самому себе, при всем уважении к литовскому сопернику, - объяснил Звяров.

Второй квалификационный этап Лиги чемпионов пройдет 22/23 и 29/30 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а тот, кто проиграл, продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.