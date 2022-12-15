Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»

Защитник «Славии» Максимм Таловеров пока не подтвердил информацию об интересе «Шахтера».

Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве.

Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке «Славии». А как будет дальше – увидим».