Украинец Славинский в поединке по странными оценками судей проиграл Васкесу
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Защитник может вернуться в Украину
10:50
Защитник «Славии» Максимм Таловеров пока не подтвердил информацию об интересе «Шахтера».
«Ни от агента, ни от «Славии» не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.
Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве.
Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке «Славии». А как будет дальше – увидим».
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