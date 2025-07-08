Украинский новичок Сток Сити Максим Таловеров рассказал, что поспособствовало выбору новой команды после того, как Плимут понизился в Лигу 1. Его слова приводит Чемпион.

Конечно, я знал о Сток Сити. Я с детства вместе с отцом смотрел футбол, и в основном это была Английская Премьер-лига или Лига чемпионов. И, конечно, я помню Сток Сити, который играл в АПЛ. Всегда, когда они играли против топ-6, мы всегда наблюдали, смотрели. Плюс очень интересные футболисты раньше играли за эту команду в атаке. За ними было очень интересно наблюдать, и они показывали очень классный футбол, - рассказал Таловеров.

В сезоне 2024/25 Таловеров провел 33 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. При этом часть сезона он был вынужден пропустить из-за травмы.

Сток Сити завершил прошлый чемпионат на 18-й позиции в Чемпионшипе, тогда как Плимут финишировал на 23-м месте и вылетел в низший дивизион.