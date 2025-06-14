Нападающий миланского Интера Мехди Тареми рискует не присоединиться к своей команде в начале Клубного чемпионата мира из-за военного конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист должен был еще вчера вылететь из Тегерана в Калифорнию, где Интер готовится к старту на турнире. Однако сделать это не удалось – воздушное пространство Ирана было закрыто после ночных обстрелов со стороны Израиля.

Итальянский клуб находится на постоянной связи с игроком и работает над поиском альтернативного маршрута для его эвакуации из страны.

Напомним, свой первый матч на Клубном ЧМ Интер проведет уже 18 июня против мексиканского Монтеррея.