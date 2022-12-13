Тен Хаг хочет продать Магуайра зимой и усилить состав
Тен Хаг: «Магуайр плохо играет за МЮ, в отличии от сборной»
Тренер даст еще шанс защитнику
13 декабря 22:18
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил Daily Mail, что даст еще один шанс защитнику Харри Магуайру.
«Очевидно, что Гарри достаточно хорош, чтобы играть на высоком уровне. У него был период в «Манчестер Юнайтед», когда он выступал плохо, и тогда, конечно, возникали трудности. За сборную Англии Магуайр практически всегда проводит хорошие матчи.
Мы в «Манчестер Юнайтед» хотим, чтобы он привез это состояние с собой, чтобы мог использовать в играх за клуб».
Ранее голландец хотел продать Магуайра зимой.
Он отыграл все 5 матчей на ЧМ-2022.
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