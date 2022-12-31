Марсьяль заменит Бенезма на ЧМ-2022
Тен Хаг – о вингере МЮ: «Он в хорошей форме и готов нам помочь»
Тренер не собирается избавляться от Марсьяля
31 декабря 2022г. 17:30
Антони Марсьяль / Фото: Getty Images
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал нынешюю форму форварда команды Антони Марсьяля. Его цитирует Manchester Evening News.
Когда он был доступен, мы видели, что он сильно влияет на нашу игру. Марсьяль должен быть доступным для нас, а мы должны поддерживать его всеми способами.
Марсьяль очень помогает команде – хорошо играет в прессинге и связывает игру. Нам нужны игроки такого профиля.
Он был очень разочарован из-за травмы. Но сейчас он в хорошей форме и готов нам помочь
Ранее была информация, что Марсьяль интересен двум испанским командам.
Комментарии 0