Тен Хаг – о вингере МЮ: «Он в хорошей форме и готов нам помочь»

Антони Марсьяль / Фото: Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал нынешюю форму форварда команды Антони Марсьяля. Его цитирует Manchester Evening News.

Марсьяль очень помогает команде – хорошо играет в прессинге и связывает игру. Нам нужны игроки такого профиля.

Он был очень разочарован из-за травмы. Но сейчас он в хорошей форме и готов нам помочь