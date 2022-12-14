Тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с МЮ

Но не все так плохо

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отстранен от команды.

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг остался недоволен физическими кондициями игрока. Как отмечает Manchester Evening News, голландец сделал это в максимально деликатной форме.

В ближайшую неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Впрочем, на сборы в Испанию с МЮ он не полетит.

Кроме того он пропустил несколько контрольных матчей на этой и прошлой неделе.

В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей, два гола и один ассист.