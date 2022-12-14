Рангник объяснил тяжелый старт Санчо в МЮ
Тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с МЮ
Но не все так плохо
14 декабря 16:10
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отстранен от команды.
Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг остался недоволен физическими кондициями игрока. Как отмечает Manchester Evening News, голландец сделал это в максимально деликатной форме.
В ближайшую неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Впрочем, на сборы в Испанию с МЮ он не полетит.
Кроме того он пропустил несколько контрольных матчей на этой и прошлой неделе.
В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей, два гола и один ассист.
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