Лондонский Тоттенхэм официально представил нового наставника — им стал 51-летний специалист Томас Франк. Контракт с тренером рассчитан до лета 2028 года.

Он сменил на посту главного Анге Постекоглу, который покинул команду после окончания сезона 2024/25, несмотря на историческую победу в Лиге Европы – первом трофее клуба за последние 17 лет.

Ранее Франк успешно руководил Брентфордом, где заслужил репутацию одного из самых прогрессивных тренеров английского чемпионата. В прошлом сезоне его команда завершила первенство на 10-й позиции, обойдя Тоттенхэм, который занял лишь 17 место.

За семь лет работы с Брентфордом Франк сумел вывести клуб из Чемпионшипа в элиту и стабильно удерживал его в Премьер-лиге, несмотря на весьма ограниченные ресурсы.

Ранее сообщалось, что Брентфорд подписал нового вратаря.