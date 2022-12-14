Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

«Тоттенхэм» на месяц потерял игрока сборной Бразилии

Ришарлисон вернулся из ЧМ с травмой
Футбол Чемпионат мира по футболу
14 декабря 19:10
«Тоттенхэм» на месяц потерял игрока сборной Бразилии
Фото: Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит месяц.

Из ЧМ-2022 бразилец вернулся с травмой. Пока это лишь подозревается, сообщает Evening Standard.

Из-за этого хавбек раньше вернулся в Лондон и проведет пару дней в клинике. Он отыграл четыре матча на ЧМ-2022, забив три мяча.

Также он играл и в четвертьфинале против Хорватии, но был заменен во втором тайме.

В АПЛ на счету бразильца 10 матчей.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ришарлисон сборная Бразилии (футбол) Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не одному Анчелотти. Сборная Бразилии проведет переговоры с Зиданом
Не одному Анчелотти. Сборная Бразилии проведет переговоры с Зиданом
Футбол В мире
14 декабря 18:10
Конте близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
Конте близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 декабря 21:28
Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной
Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на приглашение топ-сборной
Футбол Примерa (Испания)
13 декабря 13:50
Роналдо: «У сборной Бразилии был интерес к Гвардиоле»
Роналдо: «У сборной Бразилии был интерес к Гвардиоле»
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 декабря 11:20
Неймар: «Кубок мира должен был отправиться в Бразилию, мне до сих пор очень больно»
Неймар: «Кубок мира должен был отправиться в Бразилию, мне до сих пор очень больно»
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 декабря 10:41
Неймар и компания хотят вновь видеть во главе сборной Бразилии местного тренера
Неймар и компания хотят вновь видеть во главе сборной Бразилии местного тренера
Футбол В мире
11 декабря 21:50

Новости: Футбол

Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Чемпионат мира по футболу
11:10
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Лига чемпионов UEFA
11:02
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Украинские легионеры
10:50
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Чемпионат мира по футболу
10:39
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
В Европе
10:28
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Чемпионат мира по футболу
10:11
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Примерa (Испания)
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Чемпионат мира по футболу
10:10
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Украинская Премьер-лига
09:50
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости