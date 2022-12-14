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«Тоттенхэм» на месяц потерял игрока сборной Бразилии
Ришарлисон вернулся из ЧМ с травмой
14 декабря 19:10
Фото: Sky Sports
Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит месяц.
Из ЧМ-2022 бразилец вернулся с травмой. Пока это лишь подозревается, сообщает Evening Standard.
Из-за этого хавбек раньше вернулся в Лондон и проведет пару дней в клинике. Он отыграл четыре матча на ЧМ-2022, забив три мяча.
Также он играл и в четвертьфинале против Хорватии, но был заменен во втором тайме.
В АПЛ на счету бразильца 10 матчей.
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