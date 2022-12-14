«Тоттенхэм» на месяц потерял игрока сборной Бразилии

Ришарлисон вернулся из ЧМ с травмой

Фото: Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит месяц.

Из ЧМ-2022 бразилец вернулся с травмой. Пока это лишь подозревается, сообщает Evening Standard.

Из-за этого хавбек раньше вернулся в Лондон и проведет пару дней в клинике. Он отыграл четыре матча на ЧМ-2022, забив три мяча.

Также он играл и в четвертьфинале против Хорватии, но был заменен во втором тайме.

В АПЛ на счету бразильца 10 матчей.