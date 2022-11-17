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Тотти назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Легенда итальянского футбола отметил отсутствие на турнире сборной своей страны
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 ноября 23:24
Тотти назвал главных фаворитов ЧМ-2022
Франческо Тотти / Фото - 90min.com
Легендарный нападающий римской «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти огорчен тем, что на чемпионате мира-2022 не выступит команда его родной страны.

Цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

«Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это непривычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным турнир с великими командами».


Кто будет бороться за победу?

«Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира может произойти всякое».


Ранее стало известно, что атакующий полузащитник «Баварии» Садио Мане не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

Владимир Кириченко
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