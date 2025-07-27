Товарищеские матчи. Трубин с Кубком Эусебио, Миколенко и Заборный встретились в Нью-Джерси
Украинские сборники вошли в предсезонку
около 14 часов назад
Бенфика и Фенербахче разыграли Кубок Эусебио (3:2). Команда украинца Анатолия Трубина провела традиционный предсезонный мини-турнир в Лиссабоне.
Вратарь сборной Украины сыграл против Фенера первый тайм, а в перерыве его заменил дублер Самуэль Соареш.
Эвертон Виталия Миколенко и Борнмут Ильи Забарного противостояли друг другу в рамках летней серии матчей команд АПЛ в США. Поединок в Нью-Джерси завершился со счетом 0:3.
Миколенко в этой встрече сыграл все 90 минут, тогда как Забарного тренерский штаб Борнмута поменял на 66-й минуте.
Дебют Вирца не спас Ливерпуль от второго поражения подряд. Видео.
Поделиться