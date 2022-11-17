Товарищеские матчи. Польша обыграла Чили, Германия с трудом одолела Оман
Перед стартом ЧМ-2022 ряд сборных провели контрольные матчи.
Польша сумела обыграть Чили. Гол в конце встречи оформил Кшиштоф Пентек, который и принес победу команде.
Также минимальную победу одержала Германия. Немцы с большим трудом обыграли Оман. Единственный мяч забил Фюллькруг.
Кроме того, Италия обыграла Албанию, а Швеция – Мексику.
Товарищеские матчи:
Оман – Германия 0:1
Гол: Фюллькруг, 80
Чехия – Фарерские острова 5:0
Голы: Хитил, 13, 19, 23, Черны, 42, Стронати, 76
Польша – Чили 1:0
Гол: Пентек, 85
Андорра – Австрия 0:1
Гол: Арнаутович, 87
Мексика – Швеция 1:2
Голы: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84
Албания – Италия 1:3
Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64
Также Аргентина разнесла ОАЭ (5:0), а Хорватия – Саудовскую Аравию (1:0).
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