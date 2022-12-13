Роналду не уйдет из сборной Португалии и хочет сыграть на Евро-2024
Тренер «Аль-Насра»: «Любой тренер был бы рад тренировать Роналду»
Гарсия зовет португальца в Саудовскую Аравию
Фото: Marca
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил As, что хотел был видеть в Саудовской Аравии Криштиану Роналду.
«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Криштиану, и уже в ноябре 2021 года я был очень близок к переходу в «Юнайтед». Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с директорами МЮ Джоном Мерто и Дарреном Флетчером.
Всегда думал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны. Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме».
Роналду предлагают самую большую зарплату в футболе в «Аль-Насре».
Криштиану продолжит играть за сборную Португалии.
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