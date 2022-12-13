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Тренер «Аль-Насра»: «Любой тренер был бы рад тренировать Роналду»

Гарсия зовет португальца в Саудовскую Аравию
Футбол В мире
13 декабря 22:39
Тренер «Аль-Насра»: «Любой тренер был бы рад тренировать Роналду»
Фото: Marca

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил As, что хотел был видеть в Саудовской Аравии Криштиану Роналду.

«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Криштиану, и уже в ноябре 2021 года я был очень близок к переходу в «Юнайтед». Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с директорами МЮ Джоном Мерто и Дарреном Флетчером.

Всегда думал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны. Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме».


Роналду предлагают самую большую зарплату в футболе в «Аль-Насре».

Криштиану продолжит играть за сборную Португалии.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Руди Гарсия

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