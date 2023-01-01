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Тренер аутсайдера УПЛ: «Осенью мы недобрали 7 баллов»

Львов идет на последнем месте в таблице
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 19:55
Тренер аутсайдера УПЛ: «Осенью мы недобрали 7 баллов»
Олег Дулуб / Фото: УПЛ

Главный тренер ФК Львов Олег Дулуб считает, что его команда недобрала очки в осенней части сезона 2022/23.

У меня вызывают чувство досады мячи, пропущенные в Александрии. Когда казалось, что ничто не предвещало неприятностей, мяч при подаче просто зашел в дальний угол – вратарь даже не среагировал. А второй мяч хозяев был забит из-под нашего защитника – «во исполнение». Это были факторы везения, которые играли не в нашу пользу. Если взять соответствующую метрику у Wyscout, то на осеннем отрезке мы недобрали примерно семь очков. Даже при том уровне игры и тех исполнителях, которые у нас есть, Львов должен был набрать 15-16 пунктов

Львов идет на последнем 16 месте в турнирной таблице УПЛ, имея после 14 матчей 9 очков.

Источник: UA-Football Петр Приходько
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Олег Дулуб ФК Львов

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