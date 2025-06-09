Тренер Бабогла оценил шансы испортить Спаллетти последний матч во главе сборной Италии
Молдова проведет очень сложный выезд в рамках квалификации на чемпионат мира
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко поделился мыслями о шансах команды в матче четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026 против Италии. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы хорошо знаем соперников – Италия сильна как в атаке, так и в обороне. Мы будем стараться использовать свои моменты, но прежде всего – соблюдать дисциплину в обороне.
Жаль из-за смены Спаллетти. Я очень его уважаю – он отличный тренер. Но такое случается в работе. Не думаю, что это преимущество для нас. Игроки остаются теми же, независимо от тренера.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 9 июня, на странице события Италия – Молдова на Xsport. Начало – в 21:45.
Ранее наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от последнего матча во главе команды.
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