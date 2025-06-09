Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко поделился мыслями о шансах команды в матче четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026 против Италии. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы хорошо знаем соперников – Италия сильна как в атаке, так и в обороне. Мы будем стараться использовать свои моменты, но прежде всего – соблюдать дисциплину в обороне.

Жаль из-за смены Спаллетти. Я очень его уважаю – он отличный тренер. Но такое случается в работе. Не думаю, что это преимущество для нас. Игроки остаются теми же, независимо от тренера.