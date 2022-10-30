Яремчук повздорил с главным тренером «Брюгге» – теперь вне заявки на матч чемпионата Бельгии
Тренер «Брюгге» рассказал, почему Яремчук так быстро перестал играть за клуб
Украинцу не хватает нескольких важных качеств
30 октября 17:33
Роман Яремчук / Фото: Брюгге
Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс назвал причины, по которым спустя месяц после трансфера нападающий Роман Яремчук перестал играть. Слова специалиста передает Nieuwsblad.
К Роману нет никаких вопросов по структуре. На данный момент мы не уверены до конца, как заполнить позицию нападающего. Не думаю, что это будет проблемой в будущем.
Не обязательно, что это тактический вопрос. Это больше интенсивность и драйв, который я хочу видеть. В будущем Роман должен показать там больше. Это мое послание ему.
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