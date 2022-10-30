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Тренер «Брюгге» рассказал, почему Яремчук так быстро перестал играть за клуб

Украинцу не хватает нескольких важных качеств
Футбол Украинские легионеры
30 октября 17:33
Тренер «Брюгге» рассказал, почему Яремчук так быстро перестал играть за клуб
Роман Яремчук / Фото: Брюгге

Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс назвал причины, по которым спустя месяц после трансфера нападающий Роман Яремчук перестал играть. Слова специалиста передает Nieuwsblad.

К Роману нет никаких вопросов по структуре. На данный момент мы не уверены до конца, как заполнить позицию нападающего. Не думаю, что это будет проблемой в будущем.

Не обязательно, что это тактический вопрос. Это больше интенсивность и драйв, который я хочу видеть. В будущем Роман должен показать там больше. Это мое послание ему.

Ранее сообщалось, что у форварда конфликт с тренером.

Сергей Стаднюк
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Роман Яремчук Брюгге

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