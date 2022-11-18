Лидер «Динамо» догнал Милевского по важному показателю
Тренер «Днепра-1»: «Этот сезон для «Динамо» уже потерян»
Медин считает, что киевляне не смогут выиграть УПЛ
18 ноября 13:47
Фото: ФК Динамо
Тренер вратарей «Днепра-1» Николай Медин высказался о выступлениях киевского «Динамо» в нынешнем сезоне.
– Кто порадовал из клубов УПЛ, кто разочаровал?
– Разочаровало «Динамо». Команда не похожа сама на себя. По-видимому, в клубе, что-то не так. Возможно, имеют место какие-то внутренние конфликты. При всем том, что Луческу ‒ опытный тренер, «Динамо» никак не может найти свою игру. То травмы, то карточки, то нелепые ошибки, которые приводят к негативному результату. Думаю, этот сезон для столичного клуба уже потерян.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» идет на 4 месте, имея 23 очка. «Днепр-1» – первый (32 балла).