Тренер «Днепра-1»: «Этот сезон для «Динамо» уже потерян»

Фото: ФК Динамо

Тренер вратарей «Днепра-1» Николай Медин высказался о выступлениях киевского «Динамо» в нынешнем сезоне.

– Разочаровало «Динамо». Команда не похожа сама на себя. По-видимому, в клубе, что-то не так. Возможно, имеют место какие-то внутренние конфликты. При всем том, что Луческу ‒ опытный тренер, «Динамо» никак не может найти свою игру. То травмы, то карточки, то нелепые ошибки, которые приводят к негативному результату. Думаю, этот сезон для столичного клуба уже потерян.