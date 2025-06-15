Главный тренер молодежной сборной Финляндии Мика Лехкосуо поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2025 против Украины. Слова специалиста передает «Суспільне Спорт».

Мы анализировали последний матч, сравнивали с игрой украинской сборной. Собирали мнения футболистов, чтобы лучше подготовиться. Смотрели вчера видео, как защищаться против Украины. Сегодня снова смотрели клипы, как играть против Украины, как в нападении. Также анализировали фрагменты матча с Данией.

Трудно сравнивать Украину с Нидерландами. Нидерланды играют шире, больше используют фланги. Украинцы больше используют центр поля. Но когда Украина может играть от центра, то тоже активно использует фланги и нападающих. Однако у Нидерландов и Украины есть общие моменты. Так что много чего менять не нужно на этот матч.

Почему было мало замен в конце игры с Нидерландами? Я думал об этом, но никто не может предсказать результат, что бы ты ни сделал. Так что, это нормально. Буду думать, к чему привели мои решения, чтобы в будущем не делать ошибок. Не хотим публично объяснять, почему не сделали замены.