«Ингулец» уволил Лавриненко
Тренер «Ингульца»: «Дадим бой «Динамо». Нечего бояться»
Матч состоится 17 ноября
17 ноября 07:28
Фото: ФК Ингулец
Тренер «Ингульца» Младен Бартулович заявил пресс-службе клуба, что его команда даст бой «Динамо» в матче УПЛ.
«Нужно приподнимать голову. Разберем игру с «Металлистом 1925» года, забудем ее и пора подготовиться к матчу с «Динамо».
Пора восстановиться, подготовиться и зализать раны. Дадим бой «Динамо». Нечего бояться. Будем выходить и играть».
Игра состоится 17 ноября в 13:00.
Бартулович возглавил «Ингулец» после увольнения Сергея Лавриненко.
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