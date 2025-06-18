Наставник миланского Интера Кристиан Киву высказался после первого официального матча у руля команды на клубном чемпионате мира.

В дебютной игре под его руководством итальянцы разошлись миром с мексиканским Монтерреем и встреча завершилась со счетом 1:1.

«Первый тайм был положительным: несмотря на то, что мы пропустили первыми, нам удавалось создавать проблемы сопернику благодаря нашему движению и ротациям. Во втором тайме мы несколько медленно владели мячом, хотя все же создали несколько моментов.

Нам не хватило хладнокровия перед воротами. Иногда мы были уязвимы при переходе из атаки в оборону, где соперник был особенно силен. Нам нужно было быстрее продвигать мяч вперед и действовать динамичнее, но игроки выложились полностью.

Мхитарян под нападающим? Нам нужно и дальше искать новые решения и быть готовыми к следующим матчам. Луис Энрике может сыграть лучше, но следует помнить, что он еще не полностью готов физически и провел с нами всего две тренировки.

Тем не менее, мне понравилась его игра: у него есть характер, хорошая техника, и он смело действует в ситуациях один на один. Себастьяно Эспозито также провел солидный матч. Ему было непросто против низкого блока соперника, который часто пытался поймать нас на офсайде», — сказал Киву.