Тренер Испании после безумной перестрелки с Францией оценил выход в финал Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги полуфинала Лиги наций против Франции (5:4). Его слова приводит УЕФА.

Я очень рад. Надо признаться, страдания приносят мне радость. Не понимаю спорт без элемента страдания. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из своих моментов. Мы должны учиться в каждом матче и оценивать игру в положительном ключе.

Счастлив наблюдать за тем, что происходит у кромки поля. По-настоящему наслаждался зрелищем. Особенно меня порадовали действия моих футболистов, их отношение к делу.

Это был потрясающий матч. Я максимально наслаждался им, как это делал каждый настоящий футбольный болельщик. Мне было приятно видеть, что во многих эпизодах моя команда превосходила сборную Франции. Мы реализовывали моменты и повели 5:1 против такой сильной команды. Порой приходилось потрудиться, но это нормально, когда играешь против такой команды, - сказал тренер Испании.