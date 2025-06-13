Главный тренер Жениса Андрей Демченко высказался о новом вызове в тренерской карьере.

Украинский специалист после нескольких лет в Грузии отправился покорять Казахстан. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Очень рад присоединиться к команде Жетысу. Я долгое время играл в Украине, потом работал там же, а последние четыре года работал в Грузии. Сейчас получил интересное предложение работать в Казахстане – и для меня это хороший вызов и шанс проявить себя.

Я немного изменил тренировочный процесс, добавил интенсивности, и ребята с удовольствием работают - глаза горят. Естественно, когда приходит новый тренер, появляется дополнительная мотивация, это знаю и по себе, когда был футболистом и тренером. Сейчас тренировки проходят в хорошем темпе, с позитивным настроением, и я доволен тем, как команда работает. Все ребята отдаются на 100%.

Большие ставки ставим на Кубок Казахстана. Победа в турнире дает право сыграть в еврокубках - и это важная цель. Что касается чемпионата, то мы находимся в зоне вылета, но в нижней части таблицы высокая плотность - команды рядом друг с другом.

Моя задача - поставить игру, чтобы за счет качественного футбола набирать очки. Чем лучше будем играть - тем выше поднимемся. Цель на сезон - выбраться из зоны вылета и подняться как можно выше, - сказал Демченко.