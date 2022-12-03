Камерун впервые за 10 лет выиграл матч чемпионата мира. У Бразилии
Тренер Камеруна: «Даже не знал, что победа над Бразилией столь историческая»
Камерун не вышел в плей-офф
Фото: Recrod
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал Record поделился мнением о победе команды над Бразилией на ЧМ-2022.
«Когда мы участвуем в соревнованиях, целью всегда является выход в финал. Несмотря на то, что мы победили, мы разочарованы – не в последнюю очередь потому, что поняли, что могли бы выступить лучше.
Мы – молодая команда, но мы набираемся опыта и добились хорошего прогресса.
Выигрыш в матче с Бразилией? Я даже не знал, что это столь историческая победа. Мы одна из африканских стран, которая больше всех участвовала в чемпионатах мира, и теперь мы обыграли Бразилию. Поздравляю своих игроков, они показали себя воинами. Жаль останавливаться на этом».
Камерун оборвал рекордную серию Бразилии на чемпионатах мира.
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