Тренер Канады озвучил секрет победы над Украиной
Хозяева ЧМ-2026 оказались сильнее
18 минут назад
Джесси Марш / Фото - IMAGO
Главный тренер сборной Канады Джесси Марш подвел итоги контрольного матча против Украины (4:2) в рамках Canadian Shield. Его слова приводит Canadian Soccer Daily.
Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они временами будут владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру. Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме, – объяснил тренер сборной Канады.
Обзор матча будет доступен на странице события Канада - Украина.
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