Тренер клуба УПЛ: «Не впервые сборной Украины дают по ушам»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился анализом заключительного матча сборной Украины на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1).

После поражения от Канады СМИ заслуженно разнесли нашу сборную. А уже в игре против Новой Зеландии мы увидели ту команду, которая стремится только к победе. Мотивация у наших ребят была на высшем уровне. Думаю, что болельщики остались довольны действиями «сине-желтых».

Состав? Это был товарищеский матч. В нем тренеры хотели увидеть тех игроков, которые не были задействованы в поединке против Канады. Теперь есть информация почти по всей команде. Тот же Александр Мартынюк, считаю, хорошо дебютировал за сборную, отметившись голевой передачей. А вообще, почему такой состав не имеет права на существование. Впрочем, это, опять-таки, задача главного тренера решить, кто достоин выйти на первый официальный матч в отборочном турнире чемпионата мира против Франции.

Больше всего понравилось отношение игроков к делу. Также и мотивация, о которой я уже сказал. В современном футболе, если ты выходишь на поле без мотивации, успеха не будет. Наши игроки не могли второй матч подряд разочаровать своих болельщиков, которых в Канаде очень много.

Гуцуляк на позиции форварда? Если откровенно говорить, то это не его место. Он лучше выглядит на фланге. Но главное, что Алексей нашел свой момент и, как по мне, достаточно мастерски распорядился своим шансом.

Понятно, что у нас сейчас в нападении главная опция – это Роман Яремчук и Артем Довбик. Но бывают разные форс-мажоры, и Гуцуляк справился с этой миссией.

12 пропущенных мячей в семи последних матчах – это слишком много. Ранее наша сборная часто играла на ноль. Хотя сейчас с моральной точки зрения главным было победить, пусть и с пропущенным мячом.

Защита – это, пожалуй, на данный момент наша самая уязвимая линия. В обороне пока не поддается сомнению только место Ильи Забарного. На данный момент это безальтернативный вариант в сборной Украины.

Илья Забарный снова показал уверенную игру. Но я бы сейчас не стал кого-то выделять, потому что вся команда выглядела уверенно. Да, можно выделить и дебют Александра Мартынюка, выход на замену Александра Зинченко. Когда есть надлежащее отношение к игре, мотивация, тогда и сборная имеет другой вид, и результат, как правило, положительный. Интересно, что это не впервые, когда нам дают по ушам, а уже потом мы демонстрируем свои качественные действия. Но в сборной надо всегда иметь такой настрой, как в поединке против Новой Зеландии. Я считаю, что нет лучшей мотивации, кроме выхода на поле в футболке национальной команды.

Самое главное, что игроки, которые вышли на замену, сделали результат. Сергей Ребров на 100 процентов угадал с исполнителями, которые вышли во время матча.

Давайте будем откровенными, Новая Зеландия – неплохая сборная со своей звездой Крисом Вудом, но это не сборная Франции. И если на этот матч мы выйдем не настроенными, это будет катастрофа. Каждому нашему игроку нужно прыгнуть выше головы, чтобы достичь положительного результата. Как это было, например, в 2013 году в плей-офф чемпионата мира 2014 года. Непобедимых команд не бывает. Да, Франция – это топовая сборная, но все бывает, поэтому нам только остается верить в наших ребят и тренерский штаб, – заявил Нагорняк в интервью Sport.ua.