Главный тренер Вереса Олег Шандрук поделился мыслями о четырех новичках украинской Премьер-лиги в лице Эпицентра, Полтавы, Металлиста 1925 и Кудривки.

Настоящим сюрпризом стал ФК Кудривка. Металлист 1925 собрал неплохую команду, которая с амбициозными владельцами хочет бороться за что-то серьезное. Это однозначно усиление для УПЛ. Эпицентр и СК Полтава – наглядный пример тренерских команд и работы в долгую. Заслужили право подняться в классе. Мы все понимаем, что тот же Эпицентр имеет возможности, чтобы стать серьезной единицей в УПЛ.

Уровень точно не упадет с появлением большой группы команд Первой лиги. Важно то, что все завоевали это право по спортивному принципу. Будет интересно сыграть с таким соперником, которому нужно доказывать, что они неслучайно вошли в Премьер-лигу. Возможно, это будет толчком для владельцев по-настоящему увлечься футболом, – заявил Шандрук в интервью «Украинскому футболу».