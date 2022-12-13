Тренер «Колоса»: «Мы, справедливо занимаем шестое место в УПЛ»

Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оценил первую половину сезона для команды.

Мы понимаем, в каких именно аспектах нам нужно ее усиливать, чтобы стабильно набирать очки. Нынешняя же позиция «Колоса» временная. Впереди нас ожидает второй круг, от результатов которого и будет зависеть, как в итоге распределятся места.

Знаете, когда нашей командой сыграно 15 матчей полноценного первого круга, то занимаемое место и количество очков есть реальным положением дел. А говорить о том, что мы могли сыграть лучше, если бы нам не помешали те или иные причины, считаю, неправильно. Ведь о тех играх, в которых мы одерживали победы, наши соперники тоже могут сказать: дескать, «Колосу» больше повезло, им благоволила удача и тому подобное.

Поэтому считаю, что все то, что имеет на сегодняшний день из добытого «Колос», справедливо. Если же мы где-то и недобрали очки, то это значит, что нам не хватило чего-то конкретного в каждом из таких матчей. Стало быть, нужно над этим продуктивно работать».