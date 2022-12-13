Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Тренер «Колоса»: «Мы, справедливо занимаем шестое место в УПЛ»

Вишняк оценил первую половину сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 15:50
Тренер «Колоса»: «Мы, справедливо занимаем шестое место в УПЛ»
Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оценил первую половину сезона для команды.

«От занимаемого нами на данный момент шестого места до тринадцатого-четырнадцатого расстояние небольшое – оно измеряется всего 6-7 очками. Не является внушительным оно и до еврокубковой зоны – 7-8 пунктов до четвертой позиции. При столь высокой плотности ты понимаешь уровень «Колоса». Мы находимся в той когорте команд, которые равны по силам и, возможно, по условиям, будучи способными обыграть любую команду. Как, впрочем, и потерять очки с любой из них. И все же отношу «Колос» к преследователям группы лидеров, где больше важно не занимаемое место, а та игра, которую демонстрируем.

Мы понимаем, в каких именно аспектах нам нужно ее усиливать, чтобы стабильно набирать очки. Нынешняя же позиция «Колоса» временная. Впереди нас ожидает второй круг, от результатов которого и будет зависеть, как в итоге распределятся места.

Знаете, когда нашей командой сыграно 15 матчей полноценного первого круга, то занимаемое место и количество очков есть реальным положением дел. А говорить о том, что мы могли сыграть лучше, если бы нам не помешали те или иные причины, считаю, неправильно. Ведь о тех играх, в которых мы одерживали победы, наши соперники тоже могут сказать: дескать, «Колосу» больше повезло, им благоволила удача и тому подобное.

Поэтому считаю, что все то, что имеет на сегодняшний день из добытого «Колос», справедливо. Если же мы где-то и недобрали очки, то это значит, что нам не хватило чего-то конкретного в каждом из таких матчей. Стало быть, нужно над этим продуктивно работать».


У «Колоса» была серия из пяти матчей без побед.

Источник: ua-football.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колос Ярослав Вишняк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Ворскла» переиграла «Колос» и завоевала Кубок Украины
«Ворскла» переиграла «Колос» и завоевала Кубок Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
03 декабря 01:13
«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 декабря 16:49
В Украине решили все-таки доиграть кубок прошлого сезона. Известна дата финала
В Украине решили все-таки доиграть кубок прошлого сезона. Известна дата финала
Футбол
29 ноября 03:27
«Колос» перервал серию из неудач, выиграв впервые за пять матчей
«Колос» перервал серию из неудач, выиграв впервые за пять матчей
Футбол Украинская Премьер-лига
27 ноября 14:57
Вишняк: «Игра была больше ничейная. Но победила «Ворскла»
Вишняк: «Игра была больше ничейная. Но победила «Ворскла»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 ноября 22:14
Скрипник: «Ворскла» поздравила меня с днем рождения. Этот день запомнится»
Скрипник: «Ворскла» поздравила меня с днем рождения. Этот день запомнится»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 ноября 21:27

Новости: Футбол

Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Чемпионат мира по футболу
11:10
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Лига чемпионов UEFA
11:02
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Украинские легионеры
10:50
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Чемпионат мира по футболу
10:39
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
В Европе
10:28
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Чемпионат мира по футболу
10:11
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Примерa (Испания)
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Чемпионат мира по футболу
10:10
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Украинская Премьер-лига
09:50
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости