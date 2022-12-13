Тренер «Колоса»: «Мы, справедливо занимаем шестое место в УПЛ»
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оценил первую половину сезона для команды.
«От занимаемого нами на данный момент шестого места до тринадцатого-четырнадцатого расстояние небольшое – оно измеряется всего 6-7 очками. Не является внушительным оно и до еврокубковой зоны – 7-8 пунктов до четвертой позиции. При столь высокой плотности ты понимаешь уровень «Колоса». Мы находимся в той когорте команд, которые равны по силам и, возможно, по условиям, будучи способными обыграть любую команду. Как, впрочем, и потерять очки с любой из них. И все же отношу «Колос» к преследователям группы лидеров, где больше важно не занимаемое место, а та игра, которую демонстрируем.
Мы понимаем, в каких именно аспектах нам нужно ее усиливать, чтобы стабильно набирать очки. Нынешняя же позиция «Колоса» временная. Впереди нас ожидает второй круг, от результатов которого и будет зависеть, как в итоге распределятся места.
Знаете, когда нашей командой сыграно 15 матчей полноценного первого круга, то занимаемое место и количество очков есть реальным положением дел. А говорить о том, что мы могли сыграть лучше, если бы нам не помешали те или иные причины, считаю, неправильно. Ведь о тех играх, в которых мы одерживали победы, наши соперники тоже могут сказать: дескать, «Колосу» больше повезло, им благоволила удача и тому подобное.
Поэтому считаю, что все то, что имеет на сегодняшний день из добытого «Колос», справедливо. Если же мы где-то и недобрали очки, то это значит, что нам не хватило чего-то конкретного в каждом из таких матчей. Стало быть, нужно над этим продуктивно работать».
У «Колоса» была серия из пяти матчей без побед.
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