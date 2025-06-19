Бывший тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал поражение молодежной команды в матче заключительного тура групповой стадии Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2) и вылет из турнира.

Я сам в шоке. Первые 30 минут были разведкой, команды хотели понять, кто чего стоит. Мы не играли на результат. А вот нидерландцы больше хотели добиться положительного для себя результата. С нашей стороны всё было как-то боязно... Я рассчитывал, что с первых минут от синее-желтых будет исходить хоть какая-то агрессия, но этого не было и близко.

Контригры у нас не получилось. Да и голевых моментов за всю игру Украина практически не создала. Нидерланды лучше изучили нас, чем мы соперника. Они наглухо закрыли Ваната. Можно говорить и об индивидуальных ошибках. Сказалась усталость или еще какие-то моменты, я не знаю. Тот темп, который держали нидерландцы, был средним, но хорошим с их стороны. Оппонент постепенно нагнетал ситуацию у наших ворот и своего добился.

Там, где был мяч, нидерландцы были быстрее. Они, по крайней мере визуально, были лучше на подборе, в обводках, отборах. Соперник умело использовал свободные зоны, когда во втором тайме у нас была высокая оборона. Футболисты в оранжевых футболках не раз выходили на оперативное пространство перед нашими воротами. Хорошо, что ещё Нещерет несколько раз выручил, а то могли бы и с большим счетом проиграть. У нас практически не было скоростных командных действий.

Главная причина вылета? Однозначно на этот вопрос не ответишь. Есть тренерский штаб, который должен озвучить эти причины и ответить за такое неудачное выступление перед болельщиками. Со стороны, глядя на картинку, я могу сказать, что функциональная готовность у нашей команды была плохой. Что делала команда 10 дней на сборах накануне турнира, мне сказать сложно, поскольку я там не находился.

Некоторые футболисты хорошо выступили, а некоторые провалили эти соревнования. Я не увидел лидера на футбольном поле, не было целостности командных действий.

Мы помним вчерашнюю команду Руслана Ротаня. Может, они не так ярко действовали, но они играли на результат, была структура, прагматизм в игре. Интересно, что в Словакии у нас были индивидуально сильные исполнители, но повторюсь, командно мы сыграли очень слабо. Видимо, перед Евро мы переоценили эту сборную.

Почему команда не бежала? Я сам задаю себе этот вопрос, но ответа нет. Поэтому наставник и должен ответить и на этот вопрос тоже. Есть аналитическая группа, много людей, которые были рядом с коллективом...

Единственный плюс во всей этой ситуации, что в такое сложное для страны время, мы выходим в финальную часть Евро. Это говорит о том, что на местах тренеры работают, готовят игроков. Но перед турниром все и я в частности ждали от этой команды намного большего. Немало игроков прошло через мои руки, я знаю их возможности, но максимума я не увидел. Возможно, мы где-то подтягиваемся к лучшим сборным Европы, но их футбол уходит дальше в плане подготовки, профессионального отношения каждого футболиста к делу.

Чего мы добились? Обыграли Финляндию, а остальное проиграли, причём не наилучшим качеством игры. Не знаю, наверное, на троечку. Я был уверен, что эта сборная выйдет из группы, но от выступления осталось разочарование, – заявил Мороз в интервью Sport.ua.