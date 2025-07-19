Тренер, который противостоял Шахтеру в УПЛ, назвал главный козырь Бешикташа
Стамбульский ад выдержит не каждый футболист
12 минут назад
Бывший главный тренер Колоса Александр Позднєєв в интервью XSPORT оценил шансы Шахтера в матчах 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа.
Интересно посмотреть на Шахтер против Бешикташа, как они с сильной оппозицией будут решать свои задачи на игру. Как будут работать без мяча, когда соперник тоже может что-то показать. Хорошая проверка для молодых бразильцев, когда они приедут на заполненный стадион в Стамбуле.
Совсем другой будет уровень сопротивления, скоростей, мышления, давления. Не возиться с мячом, а отрабатывать позади. Туран, на мой взгляд, сможет донести до футболистов, насколько для него будет принципиальным обыграть Бешикташ, — добавил специалист.
Стало известно, кто рассудит матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер.