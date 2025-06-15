Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв в интервью XSPORT высказался о кадровом потенциале, который оставили ему в наследство предшественники.

Вместе с помощниками мы продолжаем тщательно изучать каждого футболиста, с которым будем работать. Будем знакомить ребят с нашим видением футбола, чего мы хотели бы видеть в их исполнении и будем от этого отталкиваться.

На мой взгляд, ЛНЗ имеет большой подбор игроков высокого класса. Я надеюсь, что им не понадобится много времени, чтобы понять наши требования. Я остаюсь приверженцем концепции, что играть будут те, кто лучше всего проявят себя в тренировочном процессе и поймут наши принципы.

Я ничего не имею против легионеров, которые поднимают уровень нашего чемпионата, но, на мой взгляд, иностранец должен быть на две головы сильнее или давать шанс своим перед иностранцем одинакового уровня. Еще раз повторюсь: играть будут те, кто лучше проявит себя в тренировочном процессе и смогут интегрироваться в новые требования.